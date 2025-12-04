Си Цзиньпин: Китай поддерживает приемлемую для всех сторон сделку по Украине

Китай надеется на мирное соглашение по Украине, которое будет устраивать все вовлеченные в конфликт стороны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны... достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех»,— сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам руководителя страны, КНР продолжит играть конструктивную роль в урегулировании конфликта. При этом Китай выступает против любого «перекладывания вины и очернения», заключил Си Цзиньпин.

