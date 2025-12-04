В Новосибирске избившего пенсионерку курьера отправили к психиатрам

Правоохранительные органы отправили на обследование в психбольницу бывшего курьера «Купера», ударившего женщину в центре Новосибирска. По итогам проверки его могут отправить на принудительное лечение, сообщило региональное управление МВД.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что во время допроса 28-летний мужчина не проявлял признаков психических расстройств. Задержанный не стал отрицать, что ударил женщину. «Сказал, что бабушка его оскорбила, не уточнил, как именно. Неразговорчивый»,— отметил собеседник агентства. По информации ведомства, мужчина дважды проходил лечение в специализированном медучреждении.

Инцидент произошел 1 декабря в подземном переходе. Женщине 1954 года рождения оказали медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. По данным МВД, мужчина пытался скрыться из города.