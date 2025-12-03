В центре Новосибирска курьер «Купера» избил пенсионерку

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о побоях после того, как 28-летний курьер напал на пожилую женщину в центре Новосибирска. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Принимаются меры к его задержанию. Дознавателем отдела полиции № 1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ», — отметила госпожа Волк. Она добавила, что распространяемая в некоторых СМИ и соцсетях информация о том, нападавший — гражданин иностранного государства, не соответствует действительности.

Инцидент произошел поздно вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина. Мужчина с рюкзаком сервиса «Купер» подошел к пожилой женщине сзади и ногой ударил ее в голову. От удара пенсионерка упала, ударившись головой о пол и стену. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как сообщили ТАСС в компании, курьер уже уволен.