Bloomberg: Индия арендует у России атомную подлодку за $2 млрд

Индия возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Аренда обойдется Нью-Дели около $2 млрд. Как ожидается, лодка будет арендована сроком на десять лет.

«Стороны уже достигли соглашения о сделке: в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь,— сообщает агентство со ссылкой на источники. — Индия рассчитывает получить судно в течение двух лет, хотя, по их словам, сложность проекта может привести к более поздним срокам».

Судно, по размерам превосходящее нынешние ударные атомные подводные лодки Индии, будет использоваться только для учений. «Согласно условиям аренды, российская многоцелевая подлодка не может быть использована в военных действиях»,— указывает Bloomberg. По словам источников, Индия планирует использовать ее при подготовке моряков и совершенствовании управления атомными подводными лодками в процессе строительства собственных кораблей. По данным Bloomberg News, Индия строит две атомные ударные подводные лодки.

Предыдущая подлодка «Нерпа», которую Нью-Дели брал у Москвы в лизинг, была возвращена России в 2021 году. Индия получила ее в январе 2012 года сроком на десять лет.

4–5 декабря российский президент будет находиться в Индии с официальным визитом. Помимо встречи с Нарендрой Моди запланированы переговоры с президентом Индии Дроупади Мурму. Владимир Путин также примет участие в 23-м российско-индийском саммите в Нью-Дели. Предыдущий визит российского президента в Индию состоялся в 2021 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индию четыре года ждут».

Анастасия Домбицкая