В Британии отвергли заявление Путина о войне с Европой

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Софи Наземи назвала «чепухой» заявление президента России Владимира Путина о том, что Европа хочет войны. Ее слова передает Politico.

«Европейские страны едины в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом,— сказала госпожа Наземи.— и НАТО готово ответить на любые угрозы сплоченно и решительно».

2 декабря Владимир Путин говорил, что Россия не собирается воевать с Европой. Однако если та начнет войну, заметил глава государства, РФ ответит незамедлительно. «Может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться»,— уточнил президент. Он также призвал не считать конфликт на Украине войной в прямом смысле слова. По словам господина Путина, речь идет о «хирургическом» подходе к разрешению кризиса.