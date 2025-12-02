Путин заявил о готовности России ответить на военную агрессию Европы

Россия не собирается воевать с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако Москва «готова прямо сейчас» ответить на военную агрессию со стороны европейских стран, добавил глава государства.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться (по Украине.— “Ъ”)»,— сказал господин Путин журналистам после выступления на форуме «Россия зовет!» (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что конфликт с Украиной — это «не война в прямом, современном смысле этого слова». «С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько»,— заявил Владимир Путин.