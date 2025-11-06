Никто не захотел реконструировать дворец Ольденбургских за 287 млн рублей

Конкурс на пятый этап сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в райцентре Рамонь был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Максимальная стоимость контракта составляла 287,2 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подряд касался главного дворца комплекса, контракт подразумевал выполнение демонтажных работ, ремонт нескольких лестниц, в том числе центральной, восстановление балок чердачного перекрытия, исторических перегородок, полов, фасада, кровли и внутренних инженерных сетей. Предполагалось воссоздание исторических элементов: плафонов, барельефов «Фамильный герб» и «Герб западный фасад», бюста Александра II и установка подсветки фасада. Кроме того, необходимо было выполнить внутренние отделочные и слаботочные работы, в том числе по автоматизации пожарной сигнализации. Условия контракта нужно было исполнить в восемь этапов до 1 июля 2027 года при гарантии в пять лет.

В 2024 году воронежские власти объявили четыре конкурса на реставрацию дворца Ольденбургских, но ни на один из них не поступили заявки. Все тендеры признали несостоявшимися. Начальная цена на них составляла 84,2–86,3 млн руб.

В начале сентября воронежский минстрой объявил конкурс на реконструкцию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских с начальной ценой контракта 188,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимались до 2 октября, но 25 сентября торги отменили. В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что решение было принято в связи с корректировкой документации. Новый тендер пока не объявлялся.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию комплекса из областного бюджета планируют выделить 750 млн руб.

В конце октября сообщалось, что на первый этап реставрации Дома офицеров (объект культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия») в Воронеже могут выделить еще 300 млн руб. из федерального бюджета.

Ульяна Ларионова