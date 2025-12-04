Экс-руководитель АПЗ Олег Лавричев назвал свое уголовное дело заказным

Бывший руководитель Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), экс-председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в разговоре с журналистами 4 декабря назвал свое уголовное дело заказным. Сегодня днем ему должны огласить приговор по обвинению в растрате, мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем (ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 и п «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Олегу Лавричеву инкриминировали растрату и легализацию с покупкой дорогостоящего маммографа, а также особо крупное мошенничество с непрофильными активами предприятия. Ущерб от его действий оценен в 60 млн руб.

Подсудимый не назвал журналистам предполагаемых заказчиков, сказав, что ничего не будет говорить, пока есть возможность оспаривания решения суда.

Второй фигурант по эпизоду с мошенничеством, бывший начальник юротдела АПЗ Светлана Смирнова, ранее признала вину и сообщила на суде, что инициатором преступления был директор завода. Сама она помогала ему готовить сделку по продаже жилфонда предприятия, боясь потерять хорошую работу.

По поводу показаний бывшей подчиненной Олег Лавричев считает, что она «испытала некое давление».

В последнем слове на суде он сообщил, что работа обвинения не была произведена должным образом, а выводы не аргументированы. Подсудимый считает, что в работе по свидетельским показаниям не отражена их суть, просто оглашен список свидетельств подтверждения виновности. При этом, по словам Олега Лавричева, именно свидетели давали показания и о мотивах, и о законности расходов, и об отсутствии выгоды и корысти с его стороны.

«Горько, что именно мое стремление помогать и быть полезным, улучшать условия жизни соотечественников привело меня к такому сложному и противоречивому этапу моей жизни. Я знаю, что не все добрые дела вознаграждаются благодарностью, но я и помыслить не мог, что они могут караться наказанием»,— сказал подсудимый.

Он также рассказал о своих госнаградах и о том, что сделал много доброго и полезного для Арзамаса и для завода.

Иван Сергеев