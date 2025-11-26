Завод депутату не благотворитель

В уголовном процессе по обвинению бывшего спикера нижегородской думы Олега Лавричева вновь допросили заместителя гендиректора по безопасности Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Дмитрия Кониченко. Именно он написал заявление о предполагаемых преступлениях Олега Лавричева, связанных с отчуждением имущества АПЗ в бытность руководителем завода. Безопасник подтвердил, что благотворительность завода не имела ничего общего с действиями бывшего директора, отдавшего дорогостоящее медоборудование в частную клинику жены. Подсудимому отказали в возврате уголовного дела прокурору, хотя он об этом не просил. В повторных прениях прокуратура снова попросила посадить Олега Лавричева на 12 лет, а его защита — оправдать. Приговор ему будет вынесен в начале декабря.

Приговор бывшему директору АПЗ Олегу Лавричеву (слева) обещают огласить в декабре

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арзамасский городской суд, в котором судят бывшего гендиректора АПЗ и бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, после прошлых прений вновь вернулся в стадию судебного следствия, чтобы разобрать все спорные вопросы с представителем пострадавшего предприятия. Как писал «Ъ-Приволжье», Олега Лавричева обвинили в растрате при безвозмездной передаче купленного заводом маммографа Planmed в благотворительный фонд «БлагоДарите». Из фонда аппарат стоимостью 22,4 млн руб. также бесплатно перешел в пользование частной клиники «Благодарение» жены Олега Лавричева.

Вторым эпизодом ему вменили мошенничество. По версии следствия, будучи директором, Олег Лавричев в 2015 году по заниженной стоимости продал старый заводской жилой фонд в аффилированную компанию, причинив АПЗ ущерб почти на 40 млн руб. В этом преступлении, по версии следствия, пособником Лавричева была теперь уже бывший начальник юридической службы завода Светлана Смирнова,.

На прошлых заседаниях защита Олега Лавричева заявила, что уголовное дело было возбужденно незаконно. По словам адвокатов, после смены собственников АПЗ на предприятии проходили ревизии, и никаких нарушений в период работы Лавричева они не выявили.

Предыдущий акционер завода Игорь Ашурбейли также не заявлял к нему каких-либо претензий. По версии защиты, замдиректора АПЗ по безопасности Дмитрий Кониченко не имел законных полномочий писать заявление на предыдущего директора и инициировать его проверку правоохранительными органами.

Суд решил, что защита заявила ходатайство о возврате дела прокурору. Хотя Олег Лавричев и его адвокаты сообщили, что они не просили вернуть дело, суд все равно поставил вопрос о полномочиях Дмитрия Кониченко. Была изучена доверенность, которую заместителю выдал нынешний гендиректор АПЗ Андрей Капустин. Судья решил, что сотрудник заводской службы безопасности был вправе заявлять о своих подозрениях в адрес бывшего руководителя.

Кроме того, был передопрошен и сам Дмитрий Кониченко, который на основном допросе не мог точно обосновать ущерб заводу, кивая на следствие. Он сообщил, что завод занимается благотворительностью, финансово помогая школам, а также жертвовал станки для обучения студентов. Однако дарить кому-либо дорогостоящую медтехнику до Олега Лавричева было не принято. По второму эпизоду с продажей объектов недвижимости бывшая сотрудница АПЗ Светлана Смирнова уточнила, что полностью признает свою вину.

«C момента, когда была изготовлена вторая оценка, я уже понимала, что стоимость имущества значительно занижена. Несмотря на это, я согласилась выполнять преступные указания генерального директора»,— сообщила бывший главный юрист АПЗ.

Она объяснила, что инициатором преступления был директор завода, Сама она помогала директору, боясь потерять хорошую работу. По словам Светланы Смирновой, себе она ничего не брала и очень боится получить реальный тюремный срок.

Заслушав потерпевшего и подсудимую, суд вновь провел прения сторон. Прокуратура сочла вину Олега Лавричева полностью доказанной. Гособвинитель акцентировал внимание на том, что руководитель АПЗ, передавая маммограф в благотворительный фонд, заведомо знал, что тот не сможет его использовать без соответствующей лицензии. По мнению прокурора, Лавричев заранее спланировал преступную схему по передаче оборудования в фирму своей жены, похитив средства завода, выделенные на приобретение маммографа.

По совокупности двух эпизодов гособвинитель снова попросил осудить Олега Лавричева на 12 лет заключения в колонии общего режима. Дополнительным наказанием ему запросили штраф в размере 1,4 млн руб. и четырехлетний запрет занимать руководящие должности в организациях. Также, по мнению прокурора, суд должен взыскать с двух обвиняемых ущерб в пользу предприятия.

Олег Лавричев и его защита не стали подробно выступать в повторных прениях. Ранее по эпизоду с продажей недвижимости бывший руководитель завода говорил, что он лишь выполнял поручение совета директоров АПЗ.

Поэтому он продавал аварийное непрофильное имущество, отягощавшее завод. Решить проблему с диагностикой женских онкологических заболеваний в Арзамасе его просили местные активисты, это же поручал и губернатор на встрече с горожанами, пояснял подсудимый. По его словам, маммограф передали в частную клинику, чтобы как можно быстрее запустить его в работу, и работницы АПЗ обследовались по полисам ОМС. Он лично никакой выгоды от клиники не получал и руководствовался исключительно благими намерениями и желанием помочь Арзамасу и его жителям. Защита Олега Лавричева попросила его оправдать в связи с отсутствием состава преступления.

Последнее слово подсудимым предоставят 4 декабря. После чего судья Максим Кондратьев удалится в совещательную комнату для составления приговора.

Роман Кряжев