Внебиржевой курс доллара упал до 76 руб. впервые с 2023 года

Расчетный курс доллара, на который ориентируются покупатели внебиржевого рынка, снизился до 76 руб. впервые с 11 мая 2023 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:14 (по мск) курс доллара упал до 76,49 руб. (-22 коп.), а минутой ранее курс опустился до 76 руб. ровно. Официальный курс на 4 декабря, установленный Банком России, составляет 77,95 руб.

29 ноября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что при стабильной геополитической ситуации в первом квартале 2026 года стоимость доллара может вырасти до 90 руб. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс доллара должен находиться в диапазоне 98-105 руб., поскольку он благоприятен для внешней торговли.