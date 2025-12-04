В Госдуме отклонили запрет на продажу алкоголя в придорожных кафе

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, внесенный заксобранием Забайкальского края для снижения числа ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил в соцсетях депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Григорьев («Справедливая Россия»), инициатива предполагала введение запрета на продажу алкогольной продукции в придорожных кафе вблизи федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

По словам депутата, подобные меры «могли бы существенно снизить количество трагедий на дорогах и сохранить жизни». Господин Григорьев также заявил, что поддержал инициативу регионального парламента, однако «законопроект был отклонен большинством».

Инициатива заксобрания Забайкалья, подготовленная региональной службой по тарифам, была отправлена в Госдуму в марте этого года. Предложение обосновывалось статистикой МВД РФ, согласно которой в период с 2022 по 2024 год в России произошло порядка 40 тыс. ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Количество погибших в них людей «более чем в два раза превышает» показатель в остальных ДТП со смертельным исходом. А в четырех регионах (Республика Алтай, Бурятия, Забайкальский край и Чукотский автономный округ) количество погибших по вине пьяных водителей составляет более половины всех погибших в ДТП.

Влад Никифоров, Иркутск