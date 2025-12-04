Экс-спикера нижегородской думы Лавричева приговорили к шести годам

Суд признал бывшего руководителя Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), экс-председателя гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева виновным в растрате и мошенничестве (ч.4 ст.160 и ч.4 ст.159 УК РФ). Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф 1,8 млн руб., сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала арзамасского суда 4 декабря 2025 года.

Олегу Лавричеву инкриминировали растрату и легализацию при покупке дорогостоящего маммографа, а также особо крупное мошенничество с непрофильными активами предприятия. Ущерб от его действий превысил 60 млн руб.

Сообщницу, бывшего начальника юротдела АПЗ Светлану Смирнову, признали виновной в пособничестве мошенничеству: она по распоряжению директора готовила и заключала сделку по продаже жилфонда предприятия. Ей назначили четыре года условно.

Также с подсудимых в пользу АПЗ взыскали ущерб по двум эпизодам в размере 22,4 млн и 28 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в повторных прениях прокуратура снова попросила посадить Олега Лавричева на 12 лет, а его защита — оправдать. В разговоре с журналистами перед сегодняшним заседанием подсудимый сказал, что его уголовное дело носит заказной характер.

Иван Сергеев