На улице Комсомольской у «Калины» в Екатеринбурге открыли движение

В Екатеринбурге на улице Комсомольской возобновлено движение транспорта на выезде к дублеру Сибирского тракта, сообщили в городской администрации. Проезд был закрыт для строительства развязки у концерна «Калина».

С возобновлением движения на данном участке начал курсировать автобус №71.

Строительство эстакады длиной 9,85 км началось в 2021 году, работы проводила компания «АльмакорГруп», однако позднее она начала процедуру банкротства из-за долгов перед кредиторами. Стоимость контракта увеличилась с 6,36 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Мэрия решила не разрывать контракт с «АльмакорГруп», чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года, при этом на прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер сказал, что строительство развязки планируют завершить к осени 2026 года.

Ирина Пичурина