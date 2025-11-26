Паслер пообещал завершить строительство развязки у «Калины» осенью 2026 года

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на прямой линии сообщил, что ремонт развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге планируют завершить к осени 2026 года.

«Я там езжу, вижу ситуацию. И мне надоело, представляю, как жителям это надоело. Край — осенью мы должны завершить эту историю»,— заявил глава региона. Он не исключил, что, возможно, на данном участке придется менять подрядчика, если работы не будут завершены.

Напомним, строительство развязки началось в мае 2022 года компанией «АльмакорГруп». Проект первоначально оценивался в 6,36 млрд руб., с планируемым завершением работ в декабре 2024 года. Однако позже компания вступила в процедуру банкротства из-за долга в 25 млрд руб. перед семью кредиторами. Вскоре стоимость контракта увеличилась до 8,8 млрд руб.

Ранее глава города Алексей Орлов заявлял, что строительство развязки будет завершено в конце 2026 года. Он также добавил, что мэрия решила не разрывать контракт с «АльмакорГруп», чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.

Полина Бабинцева