Рубио: Россия и Украина спорят из-за 20% территории ДНР

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт спора России и Украины на мирных переговорах. По его словам, стороны не могут договориться о 20% территории Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольных ВСУ.

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Пространство, за которое между РФ и Украиной идет борьба, уточнил господин Рубио, — это 30-50 км. Основной целью США было «выяснить, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», рассказал госсекретарь в интервью Fox News.

В изначальной версии мирного плана США содержался пункт о том, что Украина выведет войска из той части ДНР, которую контролирует. Эта территория, по задумке Вашингтона, будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной российской. Остался ли этот пункт в новой редакции документа — неизвестно. Накануне мирные инициативы США президент России Владимир Путин обсуждал со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, к компромиссу в этом вопросе прийти не удалось, но некоторые пункты российская сторона признала для себя приемлемыми.