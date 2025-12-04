Ростех планирует построить в Крыму новую электростанцию «Трудовая»

Технопромэкспорт построит в Крыму газотурбинную электростанцию «Трудовая» мощностью 135 МВт для повышения надежности энергосистемы региона. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение о строительстве приняла Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики. Газотурбинную станцию возведут рядом с Симферополем на базе отечественного энергооборудования. Концепция проекта позволяет нарастить мощности с переводом на парогазовый цикл, что в случае одобрения правительством значительно повысит КПД и установленную мощность объекта.

Новая станция на полуострове обеспечит большую выработку электроэнергии для юга России, что снизит энергодефицит и даст импульс комплексному развитию региона. «Предприятия госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования»,— отметили в Ростехе.

В качестве основного оборудования на объекте будут работать шесть российских газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 МВт каждый. Эти двигатели уже эксплуатируются на других объектах топливно-энергетического комплекса, в частности, в составе парогазовых установок на ТЭЦ Сакская в Крыму.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае и Крыму до конца 2025 года планировали построить системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 250 МВт и 100 МВт соответственно. Министерство энергетики РФ прогнозирует, что на юге страны будут введены системы накопления общей мощностью 350 МВт до 1 июля 2026 года.

Анна Гречко