Медведев: Россия может счесть конфискацию замороженных активов объявлением войны

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решения ЕС по замороженным российским активам. Накануне Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины, один из которых предполагает изъятие активов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Если обезумевший Евросоюз все-таки попытается украсть российские активы ... Россия вполне может счесть этот шаг равносильным casus belli (формальный повод для объявления войны.— "Ъ"),— написал господин Медведев в своем англоязычном канале в Telegram.— Со всеми вытекающими последствиями».

Он добавил, что при таком развитии событий России придется возвращать свои активы «не через суд, а посредством реальных репараций, выплачиваемых побежденными врагами».

