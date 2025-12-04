Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» перенесли на 2026 год

Запуск российского мессенджера «Молния» запланирован на начало 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Изначально планировалось, что он заработает в сентябре этого года.

«Молния», помимо возможности коммуникаций и социального контента, включает сервисы для бизнеса, платежей и трансграничной торговли, указывали разработчики. Приложение является совместной разработкой российской «Ред софт» и китайской Passion.

«Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве»,— заявил гендиректор ООО «Молния» Михаил Толпышкин.

Компания «Молния» была учреждена в 2025 году. Passion основана в 2022-м и занимается производством технологичных устройств, в том числе смартфонов, ноутбуков, умных часов и сетевого оборудования.