В России в сентябре хотят запустить новый мессенджер российско-китайской разработки

В России в сентябре планируют запустить новый мессенджер «Молния», разработкой которого занимались специалисты из России и Китая. Об этом сообщил основатель бренда Passion Ю Синьюй на форуме «РОСТКИ».

«Молния» станет совместным проектом с российской компанией «Ред Софт». В приложении будут доступны функции для общения, покупок, трансляций и коротких видео. Ю Синьюй подчеркнул, что трансфер технологий играет важную роль в укреплении стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

По данным сайта компании Passion, она была основана в 2022 году и занимается производством технологичных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, моноблоки, умные часы, очки и сетевое оборудование.

Также в текущем году в России стартовал пилотный запуск отечественного мессенджера Max. Официальный запуск запланирован на сентябрь. Как стало известно «Ъ Волга-Урал», шесть регионов страны включены в пилотную программу по переводу школьных чатов на платформу нового мессенджера.

Влас Северин