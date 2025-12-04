Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой украинской делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. В переговорах также примет участие зять американского президента Джаред Кушнер. Об этом сообщают Associated Press и New York Post со ссылкой на источники. О том, что «в четверг украинская делегация встретится с переговорщиками (Дональда) Трампа», также пишет The New York Times.

Стивен Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ

Фото: Пресс-служба президента РФ

Тема встречи — план урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсудят последние требования России, которые Владимир Путин выдвинул во время переговоров с господами Уиткоффом и Кушнером в Кремле, утверждают источники. По их информации, представители США намерены добиться прогресса по мирному соглашению.

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла 2 декабря. Стороны обсудили предложения США по урегулированию конфликта, в частности, территориальные вопросы, но договорились не раскрывать суть беседы. Компромисс по ключевым вопросам пока не достигнут, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

