Кремль решил проводить прямую линию Путина без прямых включений с мест

Прямая линия президента Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока предварительно прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», — пояснил Дмитрий Песков.

17 сентября Владимир Путин поручил своей администрации и правительству начать подготовку к прямой линии. Накануне он сказал, что мероприятие пройдет в конце года. По данным РБК, 18 или 19 декабря. В прошлом году она проводилось в Гостинном дворе в Москве.