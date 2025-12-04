FT: США отказались от санкций против китайской разведки ради сохранения торговли

США прекратили работу по разработке новых санкций против китайского министерства государственной безопасности, которое Вашингтон обвиняет в кибершпионаже. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Администрация Дональда Трампа решила не обострять ситуацию, чтобы не сорвать торговое перемирие, достигнутое с Пекином в октябре. По данным нескольких собеседников издания, Белый дом также не планирует вводить новые значимые меры экспортного контроля. Источники отмечают, что политика США в отношении Китая сейчас направлена на удержание стабильности до тех пор, пока Вашингтон не сможет сократить долю Пекина на рынке редкоземельных металлов.

Китай неоднократно критиковал США и американские компании за необоснованные обвинения спецслужб в кибершпионаже и диверсиях. В июле произошла хакерская атака на Microsoft, которая затронула Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA). В Microsoft связали инцидент с тремя группировками — Linen Typhoon, Violet Typhoon и Storm 2603, которые, по утверждению компании, действовали в интересах госструктур КНР.

