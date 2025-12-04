«Ростех» построит в Крыму импортозамещенную электростанцию

«Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию «Трудовая» мощностью 135 МВт. На станции будут работать шесть российских быстровозводимых газотурбинных агрегатов ГТА-25.

Решение о строительстве принято правкомиссией по вопросам развития электроэнергетики. ГТЭС расположится вблизи Симферополя. Станцию построят на базе отечественного энергооборудования. Предусмотрена возможность наращивать мощности с переводом станции на парогазовый цикл.

Станция будет работать в простом цикле, обеспечивая оперативное включение в сеть в часы максимального энергопотребления. «Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит»,— рассчитывают в «Ростехе».

Как выяснил “Ъ”, строительство систем накопления электроэнергии мощностью 350 МВт, предлагаемое для покрытия энергодефицита на юге РФ, может обойтись бизнесу в 255–300 млрд руб. Промышленные потребители опасаются, что накопители выработают ресурс раньше, чем закончится оплата их мощности.

Подробности — в материале «Ъ» «Накопление требует капитала».