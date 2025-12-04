«РИА Новости»: мошенники крадут деньги с помощью фейковых сайтов с билетами

Злоумышленники начали красть деньги и данные россиян с помощью фейковых сайтов по продаже билетов на новогодние праздники. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Жертвы попадают на фишинговый сайт, на котором якобы не осталось билетов на мероприятие. Затем мошенники предлагают оставить ФИО и номер телефона и обещают связаться позже.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи»,— сказала госпожа Браун «РИА Новости». Эти данные злоумышленники используют для кражи денег и личной информации.

