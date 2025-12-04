В Воронежской области женщина пострадала в результате атаки БПЛА

Ночью на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области сбили шесть беспилотников. Пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Гусев.

В результате падения обломков БПЛА выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке в многоквартирном здании. В соседнем доме повреждено остекление в нежилом помещении. Осколками посечены две машины.

«Оперативные службы продолжают работать на местах... Будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы» написал господин Гусев в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 76 дронов. В других российских регионах обошлось без пострадавших.