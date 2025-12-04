Силы ПВО за ночь сбили 76 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Воронежской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Московской, Липецкой и Нижегородской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области пострадала местная жительница, также из-за падения обломков БПЛА выбиты стекла в квартире, магазине и аптеке. В Ростовской области дроны сбили в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, никто не пострадал. В Ставропольском крае, Брянской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.