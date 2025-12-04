Степашин предложил точечные ограничения вместо полной блокировки WhatsApp

Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин высказался за введение точечных мер вместо полной блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Свое мнение он озвучил в беседе с ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я не сторонник закрывать все. Мы уже проходили через это в Советском Союзе — получались пробелы, дыры и так далее,— сказал господин Степашин. — Давайте сосредоточимся на содержательной стороне: там, где есть экстремизм, терроризм, это можно блокировать. Технически сегодня такая возможность есть».

28 ноября в Роскомнадзоре заявили, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы». Ведомство пригрозило полной блокировкой WhatsApp, если мессенджер не будет следовать условиям по «предупреждению и пресечению совершения преступлений» в России.

