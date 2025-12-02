Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

Президент США Дональд Трамп 21 ноября по телефону предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро безопасно покинуть страну с семьей до 28 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, господин Мадуро сказал президенту США, что он готов покинуть Венесуэлу при условии полной правовой амнистии для себя и его семьи, а также снятия всех санкций США. Президент Венесуэлы также потребовал снять санкции с более чем 100 чиновников правительства. Господин Трамп не принял эти условия, добавило Reuters.

Истечение этого срока совпало с объявлением Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой 29 ноября. По информации источников Reuters Мадуро в настоящее время запросил новый телефонный разговор с президентом США.