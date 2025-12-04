Трамп: условия урегулирования конфликта для Украины стали хуже

Президент США Дональд Трамп считает, что условия для урегулирования конфликта на Украине для Киева сейчас значительно хуже, чем были ранее.

«Когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал ( президенту Украины Владимиру Зеленскому — “Ъ”), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться»,— сказал господин Трамп.

Он добавил, что Владимир Зеленский, вопреки его совету, решил тогда не идти на сделку, и теперь «многие вещи» сложились против Украины.

В феврале Дональд Трамп заявлял, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для успешных переговоров с Россией. Тогда он сказал, что господин Зеленский показал себя в прошлом «плохим переговорщиком».