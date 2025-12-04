Глава МИД: Венесуэла полностью контролирует свое воздушное пространство

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хил Пинто заявил, что страна полностью контролирует свою территорию и воздушное пространство, и ни одна сила не может это нарушить. Так он прокомментировал заявления США о закрытии неба над республикой.

Выступая в аэропорту Майкетия перед вернувшимися мигрантами, глава МИД подчеркнул, что президент Николас Мадуро разрешил пролет самолету американской авиакомпании Eastern Airlines, который доставил из США 304 репатрианта. «Авиакомпании США, Венесуэлы, Колумбии и Панамы продолжают полеты в обычном режиме»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В среду в Каракас прибыли мигранты из США и Мексики. Всего с начала 2025 года на 94 рейсах в страну вернулись более 18 тыс. человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп призвал авиакомпании, пилотов и «наркоторговцев» избегать воздушного пространства Венесуэлы и объявил, что в скором времени оно будет «полностью закрыто». Венесуэла расценила это как угрозу применения силы.