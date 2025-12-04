Запрещенная Meta начала удалять аккаунты подростков из Австралии до 16 лет

Компания Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) начала удалять аккаунты подростков из Австралии до 16 лет в своих соцсетях. Ранее правительство страны запретило пользоваться определенными соцсетями детям, не достигшим этого возраста.

«Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы удалить всех пользователей, которым, по нашему мнению, не исполнилось 16 лет, к 10 декабря, соблюдение закона будет постоянным и многоуровневым процессом»,— сказал представитель Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) (цитата по AP).

С 10 декабря австралийское правительство вводит запрет на использование Facebook, Instagram (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет.

Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков в возрасте до 16 лет, грозят многомиллионные штрафы.