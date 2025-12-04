Рейс вернувшегося в Домодедово самолета Red Wings перенесен на 5 декабря

Рейс Red Wings из Москвы на Пхукет, ранее экстренно вернувшийся в Домодедово, будет выполнен на резервном самолете 5 декабря, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании. Вечером 3 декабря самолет совершил аварийную посадку из-за «изменения параметров работы одного двигателя».

В оперативных службах сообщили ТАСС, что один из двигателей загорелся. Пожар потушили еще до посадки. Оповещение о пожаре в первом двигателе появилось во время взлета, когда борт набирал высоту, передает агентство.

На борту самолета находилось 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров. Всех их разместили в гостинице и предоставили питание.