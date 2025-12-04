Медведев назвал НАТО врагом после упразднения Совета Россия–НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал НАТО врагом России и призвал действовать с ним соответствующим образом. Так он прокомментировал сообщение об упразднении совета Россия — НАТО.

«НАТО — наш враг. С врагами можно справиться только одним способом»,— написал господин Медведев на английском языке в соцсети X. Он процитировал слова Максима Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Он также отметил, что разделяет «восторг» альянса по поводу ликвидации совета.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что генсек НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия—НАТО. Он был создан в 2002 году на основе Основополагающего акта 1997 года, где стороны заявляли, что не рассматривают друг друга как противников. Сотрудничество было заморожено альянсом в 2014 году.