Reuters: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о результатах встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа о том, как прошла их встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (слева) и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (слева) и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ

Собеседник агентства назвал встречу представителей США и господина Путина в Москве «обстоятельной и продуктивной». Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также рассказали о результатах встречи украинским официальным лицам, отмечает источник Reuters.

Переговоры российского президента, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прошли в Кремле 2 декабря. Главной темой стал американский план по мирному урегулированию на Украине. Марко Рубио позднее заявил, что стороны не могут договориться о 20% территории ДНР, подконтрольных ВСУ. Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что компромиссный вариант по ключевым пунктам пока не найден.

