«Черная пятница» устала работать в России

Сезонные распродажи не смогли стимулировать потребителей к посещению торгцентров. На последней неделе ноября их трафик в России сократился на 4% год к году, а по итогам всего месяца — на 2%. Это связано с переходом потребителей к сберегательной модели поведения и ростом осведомленности о механизмах скидок. «Черная пятница» перестала работать в России, считают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах России на неделе 24–30 ноября 2025 года сократился на 4% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В целом по итогам ноября снижение составило 2%. В Москве, например, посещаемость торговых центров в конце ноября потеряла 1% год к году, в Санкт-Петербурге — 4%. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин говорит, что период распродаж в этом году прошел хуже, чем в прошлом.

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов говорит, что трафик торговых центров и ритейлеров в ноябре этого года был в среднем на 10% ниже, чем год назад.

Президент бренда Baon Илья Ярошенко говорит, что участники рынка изначально имели сниженные ожидания относительно сезонных распродаж.

Последняя неделя ноября — один из показательных периодов для торговой недвижимости из-за распродаж, приуроченных к «черной пятнице». В этом году их пик пришелся на 28–30 ноября, хотя последние несколько лет промоакции продлеваются на весь месяц (см. “Ъ” от 31 октября). Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев замечает, что снижение интереса потребителей к глобальным маркетинговым акциям прослеживается с 2019 года. «Аудитория лучше понимает механику ценообразования и реальность скидок, восприимчивость к приемам снижается»,— говорит он.

Павел Люлин замечает, что потребители активнее экономят и значительная часть спроса переориентировалась на маркетплейсы. Ритейлеры, по его мнению, в этом году также проводили снижение цен достаточно осторожно. Партнер компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров объясняет, что возможностей для предоставления глубоких скидок у бизнеса стало меньше: основной ассортимент и так продается с минимальной маржой. Многие компании заранее сокращали закупки, стараясь избежать формирования стоков, которые необходимо распродавать, считает он.

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова считает, что многие бренды стараются выбирать собственные даты скидок и предлагать персональные программы. Это, например, могут быть дисконты, приуроченные ко дню рождения компании или покупателя. Это стратегия, ориентированная на повышение лояльности аудитории.

В этом году на поведении покупателей сказалась и погода, предполагает Константин Анисимов.

«Ноябрь — период похолодания, когда потребители готовятся к зимнему сезону, но в этом году было тепло»,— поясняет он. Если похолодания не произойдет до Нового года, то люди, по мнению эксперта, могут продолжить пользоваться одеждой прошлых сезонов.

Участники рынка сомневаются, что в дальнейшем интерес к массовым распродажам восстановится. «Черная пятница» перестала работать в России, констатирует президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов. Сейчас в период акций посещаемость, по его мнению, может быть даже ниже, чем в обычные дни. Господин Кацегоров тоже считает, что ноябрьские распродажи не могут рассматриваться как инструмент повышения трафика торгцентров из-за рационализации потребления. В таких условиях, по мнению регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, люди нацелены на приобретение определенных товаров с максимальной скидкой. Это лишает ритейлеров возможности распродать не самый востребованный ассортимент.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова