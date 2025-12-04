Госдума готовится рассмотреть законопроект о маркировке ИИ-видео

Профильный IT-комитет Госдумы 3 декабря постановил вынести в марте 2026 года на первое чтение законопроект об обязательной маркировке видеоматериалов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Сейчас документ направлен в федеральные органы власти для получения отзывов.

Из текста следует, что маркировать ИИ-видео обяжут владельцев видеохостингов, соцсетей и иных интернет-ресурсов. При этом председатель комитета Сергей Боярский не исключил, что требование может распространиться на контент, созданный людьми.

Согласно законопроекту, пометка должна отображаться на экране на протяжении всего видео, а в метаданных файла — содержаться неудаляемая машиночитаемая метка с датой создания и идентификатором владельца ресурса. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

В MWS AI считают, что главный вопрос — «что именно будет маркироваться: ИИ-контент или, наоборот, контент, созданный человеком». В компании отметили, что платформы и без госрегулирования вынуждены внедрять такие механизмы. В Likee напомнили, что многие сервисы уже применяют маркировку ИИ-видео. По мнению Rutube, реализация инициативы может заметно увеличить расходы участников рынка.

