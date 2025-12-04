Метка для контента

Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательной маркировке ИИ-видео. Такие требования будут затрагивать социальные сети, видеохостинги и другие интернет-ресурсы, размещающие у себя ИИ-контент. По словам участников рынка, инициатива реализуема с технической точки зрения, но затраты только на покупку ПО для автоматической проверки контента могут составить сотни миллионов рублей.

Законопроект об обязательной маркировке видеоматериалов, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), планируется рассмотреть в первом чтении в марте 2026 года, постановил профильный IТ-комитет Госдумы 3 декабря. Сейчас документ отправлен в федеральные органы власти для получения официальных отзывов. Из текста законопроекта следует, что маркировку обяжут производить владельцев видеохостингов, социальных сетей и иных интернет-ресурсов, у которых на платформе есть соответствующие ИИ-материалы. Тем не менее на заседании IТ-комитета 3 декабря 2025 года председатель комитета Сергей Боярский не исключил, что маркировка будет касаться контента, созданного именно людьми, а не ИИ.

Маркировка ИИ-видео должна быть отображена на видном месте и показываться на протяжении всего видео, говорится в документе. Кроме того, в метаданных файла также должна содержаться неудаляемая машиночитаемая метка с обозначением даты создания и идентификатора владельца ресурса. За нарушение требований владельцами платформ, на которых размещен ИИ-контент, предусмотрена административная ответственность, уточняется в законопроекте.

«Главный вопрос сегодня — что именно будет маркироваться: ИИ-контент или, наоборот, контент, созданный человеком»,— считают в MWS AI (входит в МТС Web Services). «Даже без государственного давления платформы будут вынуждены внедрять такие решения»,— добавили в компании.

В видеосервисе Likee ответили “Ъ”, что многие платформы, включая компанию, уже внедрили механизмы маркировки ИИ-контента. В Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг») отмечают, что стоимость реализации инициативы может сильно повысить текущие расходы участников рынка. В «Яндексе», VK, Ozon и Wildberries отказались от комментариев.

Технически инициатива реализуема, так как уже существуют технологии встраивания метаданных, водяных знаков и машиночитаемых тегов в видеофайлы, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Помимо стоимости затрат на разработку будут учитываться еще ежегодные операционные расходы на поддержку и обновление — в среднем 10–30% от суммы внедрения, считает эксперт.

Площадки не могут нести ответственность за немаркированный контент, так как не обладают инструментами проверки всех видео на содержание ИИ-контента, считает собеседник “Ъ” на рынке: «Современные детекторы не дают 100% точности для стороннего контента». Траты на разработку или покупку ПО для введения маркировки у крупных зарубежных компаний могут достигать десятков миллионов долларов, однако в России «без железа» эти инвестиции составят от ста до нескольких сотен миллионов рублей, говорит другой собеседник “Ъ” из IТ-отрасли. Кроме того, ежедневная проверка тысяч новых видео в реальном времени потребует значительных инвестиций в вычислительные ресурсы, добавляет он.

