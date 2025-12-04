Глава СД «СФТ Групп» предложил создавать торговые дома для поставок из Китая

Глава совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг заявил в интервью «Ъ», о необходимости создать нужны российско-китайские торговые дома. По его мнению, господдержка в виде субсидий на экспортные тарифы доступна не всем.

«Кто быстрее добежит, кто ближе сидит — тот и получит. И это опять нарушение конкуренции»,— сказал господин Штейнберг.

Он также отметил проблемы с сертификацией и расчетами при закупке оборудования и химии в Китае. Для их решения, по его мнению, нужны российско-китайские торговые дома. «Они бы брали на себя отбор и сертификацию поставщиков из Китая, потому что качество товара очень разное», — заявил господин Штейнберг.

Такой институт, считает он, помог бы решить и проблемы с гарантиями. «Если будет торговый дом, через который канализируются поставки, то он сможет страховать эти риски»,— пояснил топ-менеджер.

Подробнее — в интервью Анатолия Штейнберга «Ъ».