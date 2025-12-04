Глава СД «СФТ Групп» назвал курс доллара, способный поддержать ЦБП

Глава совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг заявил, что борьба с инфляцией в качестве цели ЦБ абстрактна. Об этом он заявил в интервью «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я бы лучше боролся за повышение покупательской способности населения, и не важно, какая при этом будет инфляция. Если доходы у людей растут, значит, с экономикой все нормально»,— сказал господин Штейнберг.

По его мнению, для поддержки компаний в условиях экспортно ориентированной экономики требуется ослабление рубля. «Многие называют цифру в 100 руб. за доллар, а я бы сказал — 110 руб. При таком курсе даже у нас, хоть мы и не экспортно ориентированная компания, появится возможность поставлять нашу продукцию за рубеж»,— считает господин Штейнберг. Он напомнил об опыте кризисов 1998 и 2008 годов, выход из которых обеспечило «решительное изменение курса рубля».

