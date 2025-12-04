Глава СД «СФТ Групп» спрогнозировал подорожание бумажной упаковки

Российский рынок гофроупаковки переживает кризис перепроизводства. Запуск новых мощностей на фоне снижения спроса привел к профициту, вынуждая игроков сокращать выпуск в ожидании усиления конкуренции, заявил в интервью «Ъ» председатель совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг.

«Чтобы выжить, производители бумажной упаковки должны будут поднимать цены. Ни о каком резком подорожании, естественно, речи не идет, но хотя бы в пределах 10% стоимость должна вырасти, чтобы отыграть издержки, ведь цены на макулатуру уже подросли. Это в конечном счете повлияло на нашу доходность»,— пояснил он.

