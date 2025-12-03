Международная федерация гандбола намерена допустить Россию к турнирам 2026 года

Международная федерация гандбола (ИГФ) планирует допустить сборные России и Белоруссии до соревнований, которые пройдут в 2026 году. Об этом заявил президент ИГФ Хассан Мустафа в письме председателю Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиру Коноплеву. Фрагмент письма опубликовала пресс-служба БФГ.

«ИГФ планирует реинтегрировать национальные команды России и Белоруссии в мероприятия ИГФ, начиная с 2026 года»,— сказал господин Мустафа. Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допускает отдельных «нейтральных» российских или белорусских спортсменов до соревнований при условии соблюдения строгих условий допуска. Однако решение олимпийского комитета и ИГФ о запрете принимать участие в соревнованиях командам, официальным лицам, судьям, лекторам и экспертам из России и Белоруссии остается в силе, добавил он.

После начала российско-украинского конфликта в 2022 году МОК ввел запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх. Однако 4 ноября Международная федерация плавания объявила о том, что сборные России и Белоруссии смогут принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.