Крыловский центр будет координировать всю отрасль судостроения в стране

Президент Владимир Путин вчера подписал указ о преобразовании Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге в Национальный исследовательский центр (НИЦ) судостроения им. академика А. Н. Крылова. Новый центр будет отвечать за «координацию и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований», выполнение «полного инновационного цикла» НИОКР и участие в разработке программ судостроения. Также ему предстоит «консолидация потенциала ведущих научных организаций» для развития технологий и морской техники.

По данным “Ъ”, НИЦ создается как надведомственная структура, которой предстоит выстроить единую методологию развития отрасли — от раннего проектирования до нормативной базы. Одной из ключевых задач станет преодоление разрозненности исследований, которую рынок долгие годы называл одной из главных проблем: дублирование работ, разные требования к перспективной технике и отсутствие серийности.

Центр должен стать координационным ядром, обеспечивающим согласованность исследований и прогнозирование технологической политики. Важным направлением станет формирование современной стендовой и цифровой базы, необходимой для развития судостроения и морской робототехники. Помощник президента Николай Патрушев отметил, что институт по значимости должен занять место, сопоставимое с НИЦ «Курчатовский институт» или НИЦ имени Жуковского.

НИЦ также займется кадровой подготовкой: отрасль сталкивается с разрывом поколений и нехваткой инженеров. Эксперт Илья Крамник считает совмещение науки и стратегического планирования «существенным вызовом», требующим усиления компетенций центра.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Судостроению назначили крышу».