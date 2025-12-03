Экспорт российской нефти по морю в ноябре снизился более чем на 10%

Морской экспорт нефти из РФ в ноябре снизился на 11,5% месяц к месяцу, до 416 тыс. тонн в сутки, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Основное падение пришлось на Новороссийск: отгрузки сократились на 40,7%, до 59 тыс. тонн в сутки после атаки на терминал КТК 29 ноября, когда было повреждено причальное устройство ВПУ-2 и операции остановились.

Поставки из Козьмино уменьшились на 5,5%, до 143 тыс. тонн в сутки, 70% рейсов пришлось на Китай. Балтийские порты, напротив, нарастили экспорт на 3,6%, до 201 тыс. тонн в сутки. В ЦЦИ отмечают, что общий объем экспорта находится в среднем диапазоне 2025 года.

Директор ЦЦИ Роман Соколов объясняет снижение «динамикой ставок фрахта и состоянием рынка», где предложение превышает спрос. Стоимость перевозки нефти в конце ноября снизилась: из Балтики и Новороссийска — на 0,3–0,4%, из Козьмино в Китай — на 2,2%. Это первое удешевление за десять недель.

Исключением стала Турция, куда ставки выросли на 1,7–2,7% из-за премии за риск работы с компаниями под новыми санкциями США и сокращения свободного тоннажа у греческих судовладельцев. В S&P Global Commodities at Sea отмечают падение импорта российского сырья в Турцию до семимесячного минимума — 500 тыс. баррелей за неделю, закончившуюся 25 ноября.

При этом, по данным аналитиков Kpler, ключевые покупатели — Индия, Китай и Турция — не планируют отказываться от российского сырья, обходя санкции. Скидки на Urals в конце ноября расширились до $22–23 за баррель. Эксперты ожидают восстановления экспорта по мере адаптации логистики.

