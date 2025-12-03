Баррели сбились с курса

Россия сократила экспорт нефти морем в ноябре на 11,5% к октябрю в условиях повреждения одного из причалов Каспийского трубопроводного консорциума и снижения закупок со стороны НПЗ в Индии и Турции. Аналитики прогнозируют, что крупнейшие покупатели российского сырья продолжат импорт через посредников, тем более что нефть из РФ торгуется заметно дешевле альтернатив.

Морской экспорт нефти из РФ по итогам ноября снизился на 11,5% месяц к месяцу, до 416 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Основное снижение пришлось на порт Новороссийск, отгрузки из которого упали на 40,7% за месяц, до 59 тыс. тонн в сутки на фоне рекордной базы в сентябре-октябре и в связи с инцидентом 29 ноября. В тот день был атакован терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что привело к повреждению причального устройства ВПУ-2 и остановке операций (см. “Ъ” от 1 декабря).

Отгрузки из порта Козьмино сократились на 5,5% к предыдущему месяцу, до 143 тыс. тонн в сутки, 70% рейсов пришлось на Китай, остальные — на Индию. Экспорт из балтийских портов увеличился на 3,6%, до 201 тыс. тонн в сутки, значительная часть рейсов пришлась на Турцию и Индию. В целом, отмечают в ЦЦИ, объем морского экспорта нефти из РФ находится в среднем диапазоне ежемесячных показателей 2025 года, превышая нижнюю границу на 4,6%.

Директор ЦЦИ Роман Соколов связывает снижение экспорта в ноябре с динамикой ставок фрахта и состоянием рынка нефти, который демонстрирует превалирование предложения над спросом.

Это, в частности, привело к коррекции ставок на Дальнем Востоке, где исчерпание квот китайских НПЗ снизило спрос на тоннаж на маршруте Приморск — КНР, добавляет господин Соколов. По данным ЦЦИ, стоимость перевозки нефти из балтийских портов в Китай и Индию за последнюю неделю ноября скорректировались на 0,3%, из Новороссийска — на 0,3–0,4%, из Козьмино в Китай — на 2,2%. Перевозка российской нефти дешевеет впервые за десять недель после периода роста ставок, указывают аналитики.

В то же время в ЦЦИ фиксируют рост стоимости транспортировки нефти в Турцию — на 1,7–2,7% за неделю в зависимости от порта отправки. На динамику повлиял рост премии за риск перевозки грузов компаний, попавших под новые санкции США (ЛУКОЙЛ и «Роснефть»), а также частичное снижение доступного свободного тоннажа со стороны греческих судовладельцев, поясняют аналитики. В ЦЦИ уточняют, что Турция строже всех импортеров российской нефти подходит к вопросу выбора судов.

В S&P Global Commodities at Sea (CAS) отмечают сокращение поставок российского сырья в Турцию в ноябре. По их данным, за неделю, закончившуюся 25 ноября, в турецкие порты поступило 500 тыс. баррелей российской нефти, что стало семимесячным минимумом. Неделей ранее страна получила 1,7 млн баррелей, в последнюю неделю октября — 4,6 млн баррелей. Кроме того, по данным CAS, сократились поставки на терминалы индийских Reliance и Nayara. Reliance, как сообщал Reuters, прекратила импорт российской нефти на НПЗ в Джамнагаре с 20 ноября, а c 1 декабря будет экспортировать только нефтепродукты из сырья иного происхождения.

Аналитики Kpler прогнозируют, что санкции США не заставят основных импортеров российской нефти остановить закупки.

По их мнению, Индия, Китай и Турция продолжат сотрудничество, обходясь без подпавших под санкции компаний. При этом российская нефть торгуется заметно дешевле, чем у других импортеров, что делает ее привлекательной даже с учетом рисков. В середине ноября российская нефть столкнулась с самым резким ростом дисконтов за 2025 год — скидки на Urals в портах на Балтике и Черном море достигли почти $20 за баррель. По данным ЦЦИ, к 28 ноября дисконт на Urals к Brent в порту Приморск на базисе FOB вырос до $22,3 за баррель, а в порту Новороссийск — до $23 за баррель.

Восстановление объемов экспорта нефти из РФ будет происходить по мере адаптации морской логистики к новым ограничениям, говорит Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. По его словам, спрос на российское сырье по-прежнему высокий, в том числе в условиях балансирующей политики ОПЕК+. В величину дисконта, продолжает он, заложена выросшая стоимость логистики и риск-факторы, связанные в том числе с обеспечением безопасности судоходства, а эти переменные зависят от динамики геополитической ситуации, а не от рыночных факторов.

Снижение объемов экспорта и увеличение дисконтов наблюдалось и в предыдущие периоды ужесточения санкций, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Людмила Рокотянская. В пример она приводит апрель 2022 года и январь-февраль 2023 года, когда среднемесячные скидки достигали $34 за баррель. Аналитики уже отмечают, что в последние дни ноября расширение дисконтов на Urals прекратилось, добавляет эксперт.

Ольга Семеновых