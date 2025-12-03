Бастрыкин попросил ВККС возбудить уголовные дела на пятерых ростовских судей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) согласие на возбуждение уголовных дел о коррупции в отношении пятерых бывших судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ВККС на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

В сообщении уточняется, что данный вопрос будет рассмотрен восьмого декабря. Все пятеро судей в отставке подозреваются в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а некоторые из них — в вымогательстве взяток и в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ). Такие представления господин Бастрыкин направил в отношении бывших судей Елены Коблевой, Олега Батальщикова, Артура Маслова, Эльмиры Пономаревой и Наталии Цмакаловой.

28 ноября Первомайский райсуд Краснодара завершил судебное следствие по уголовному делу бывших высокопоставленных судей в Ростовской области, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 20 млн руб., а также в посредничестве в коррупции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ростовских судей дослушали до прений».