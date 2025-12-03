Возле побережья Румынии уничтожили украинский морской беспилотник

Водолазы Военно-морских сил (ВМС) Румынии уничтожили угрожавший судоходству в Черном море объект, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Водолазы опознали в дрейфующем объекте морской беспилотник типа Sea Baby («Морской малыш»). Какой стране принадлежал беспилотник, в пресс-релизе не уточняется. Такие дроны производит Служба безопасности Украины (СБУ).

О неопознанном объекте ВМС Румынии доложила береговая охрана. Его обезвредили около 12:00 мск в 36 морских милях к востоку от города Констанца, где находится крупнейший порт страны. В пресс-релизе упомянули о еще одной серьезной угрозе у побережья Румынии — о дрейфующих морских минах. За последние четыре года в Черном море обезвредили 150 таких взрывных снарядов.

В 2023 году глава СБУ Василий Малюк сообщил CNN, что украинские войска использовали беспилотники Sea Baby для атаки на Крымский мост. Он назвал этот тип морских дронов «уникальным изобретением» СБУ. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Sea Baby могут нести до 850 кг взрывчатки, развивать скорость до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1 тыс. км.

28 ноября в Черном море морские беспилотники атаковали танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии. Эти судна попадают под санкции как предполагаемые участники «теневого флота» России. Утром следующего дня Virat снова подвергся атаке. BBC и Reuters писали со ссылкой на источники, что к атакам причастна Украина. Президент России Владимир Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря в ответ на нападение на танкеры.