Искусственный интеллект поможет фигуристам оценивать прыжки

Ассоциация фигурного катания США (USFSA) объявила о начале сотрудничества с приложением OOFSkate. Благодаря ИИ-технологиям эта программа сможет определить высоту прыжка, скорость вращения, время в воздухе и успешность приземления.

Как сообщает AP, приложение было разработано по заказу телекомпании NBC, владеющей правами на показ Олимпийских игр в США. ИИ-технологии помогут бывшим фигуристам-одиночникам Таре Липински и Джонни Вейру комментировать предстоящие соревнования в прямом эфире.

Программа использует камеру телефона или планшета, чтобы снять фигуриста в движении, затем качество прыжков или вращений вычисляется путем наложения их ключевых моментов на запись идеального исполнения. Спортсмены смогут сравнить исполнение элемента с собственными предыдущими попытками или с видео других атлетов, которые хранятся в базе данных сборной США.

Приложение предназначено для любителей и профессиональных спортсменов, соревнующихся на самом высоком уровне. В релизе USFSA сказано, что OOFSkate позволит отслеживать прогресс и улучшать тренировочный процесс.

На данный момент приложение может оценить только качество исполнения прыжков и вращений. Однако создатели OOFSkate активно разрабатывают технологии для оценки выбросов и поддержек в парном катании и танцах на льду.

Таисия Орлова