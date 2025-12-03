«Идет борьба за расположение одного человека»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел новый брифинг по результатам прошедших переговоров Москвы и США. По его словам, стороны обсуждали исключительно украинскую проблему, в том числе и членство Киева в НАТО, и решили впредь не раскрывать подробности двустороннего общения. Между тем ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что камнем преткновения на встрече в Кремле стал так называемый территориальный вопрос. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что таким образом следующий шаг — опять за Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Марко Рубио в интервью профильному телеканалу нынешней американской администрации Fox News раскрыл основное противоречие на переговорах по Украине. Это то, о чем ранее говорил и Владимир Зеленский, — так называемый территориальный вопрос. По тону высказываний можно понять, что госсекретарь, похоже, как бы посетовал: мол, нашли о чем спорить, борьба продолжается за 40-50 км, не больше. Дальше следует тезис о том, что Вашингтон не может бесконечно финансировать Киев в неограниченных объемах. Это несколько противоречит тому, что только что говорил сам Дональд Трамп. По словам президента США, Америка ни цента на эту войну больше не тратит, в отличие от прошлой администрации Джо Байдена. В Кремле между тем главу Госдепа пожурили: была договоренность подробности всех этих встреч публично не обсуждать.

Это, собственно, один из немногих конкретных результатов переговоров в Москве. И еще один момент — Россия говорит только с США, более ни с кем.

В Кремле также не согласны с утверждением, что план Трампа или, точнее сказать, те предложения, что привезла американская делегация, были отвергнуты. Нет, это не так. Никто ничего не отвергал, иначе нельзя было бы говорить о продолжении диалога. Что касается дальнейших перспектив, то, судя по всему, Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу в РФ повторили тезис о том, что Трампу логичнее поскорее надавить на Украину и Европу, чтобы те приняли российскую позицию как данность и не оспаривали ее. В Москве уверены, что иного выхода просто нет. Все это было уже много раз сказано, в том числе президентом. То есть, иными словами, другого сценария, кроме военного, на сегодня нет. Если, конечно, не принять во внимание то, что говорит Москва. Но ЕС, похоже, не слышит и продолжает обсуждать неприятную тему изъятия замороженных активов РФ, а Владимир Зеленский упорно добивается встречи с хозяином Белого дома. Цель у него та же, что и у россиян: переубедить американского лидера, дабы развернуть ситуацию в свою пользу.

Все происходящее очень трудно называть переговорами. В реальности идет борьба за расположение одного человека по имени Дональд Трамп. Ему, с одной стороны, непросто, а, с другой, лидерство Америки, как говорится, налицо. Особенно если учесть тот факт, что Китай предпочитает оставаться в стороне, хотя его мнение и даже вмешательство во все происходящее были бы, наверное, полезными. Но вернемся к Европе. Даже если изъять российскую собственность не получится, Старый Свет, судя по всему, намерен продолжать финансировать своего украинского союзника, несмотря ни на что. Так что у Киева по-прежнему есть поддержка, с чем трудно спорить. Остальное комментировать бессмысленно.

Дмитрий Дризе