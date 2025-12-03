Переговорщик без официального статуса

Компромиссы пока не найдены, но стороны видят «огромные перспективы для взаимодействия», об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров американских делегатов с Владимиром Путиным. Встреча длилась почти пять часов. Важная деталь переговоров, на которую обратили внимание: вместе со Стивом Уиткоффом в Москву прилетел еще и зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер, официально присоединившийся к украинскому регулированию 30 ноября. Его называют соавтором 28 пунктов «плана Трампа», консультантом по Ближнему Востоку, бизнесменом и наследником империи недвижимости. Какую роль он играет в переговорах по Украине? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Перекрытая дорога от Внуково-2, кортеж из автомобилей Aurus, нарядная Красная площадь и пирожки-посикунчики с крабом в модном ресторане — Москва встретила американских переговорщиков как дорогих гостей. Для Уиткоффа это уже шестой визит в этом году. А вот Джаред Кушнер его сопровождает впервые. По данным СNN, глава Белого дома считает зятя «специалистом по завершению сделок». Также среди его редких качеств — полное доверие Дональда Трампа. 44-летнего бизнесмена многие аналитики называют «серым кардиналом» 47-го президента США. Он во многом вел его избирательные кампании, сыграл ключевые роли в заключении «Соглашений Авраама» в 2020-м и мирной сделки по Газе, напомнил политолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский: «Часть предложений, которые лежали на столе у Трампа, были в том числе от него. А американский лидер привык доверять тем людям, которые приносят ему победу. Он понял, что порой там, где государственная система не справляется, бизнес-мышление работает гораздо лучше. Кроме того, Кушнер относится к клану Трампа. А я думаю, что президент выстраивает свою династию, и такие теневые политики ему очень нужны».

В первый срок Трампа Кушнер был старшим советником главы Белого дома, а в 2021-м официально отказался от должностей и занялся инвестициями в американские и израильские фирмы, которые работают в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Тем не менее агентство Reuters называет зятя Трампа закулисным консультантом по вопросам стратегии в странах Персидского залива. Он же «курировал» Уиткоффа на посту спецпосланника на Ближнем Востоке. Кроме того, как отмечает издание, Кушнер очень близок к главе аппарата Белого дома, «ледяной крошке» Сюзи Уайлз и сотрудничает с генпрокурором Пэм Бонди. Впрочем, на деле все может быть намного прозаичнее, считает американский политолог Георгий Бардмессер: «Кушнер в роли политической фигуры, вот как американцы это понимают, оказался не потому, что он суперталантлив. То есть он работал в администрации Трампа, потому что тому просто не на кого была опираться.

Кушнер — член "пожарной команды", которая пытается потушить конфликт сначала на Ближнем Востоке, а сейчас на Украине. Я бы его в таком качестве рассматривал, а не как какого-то "серого кардинала"».

Сейчас у Кушнера нет даже неформального поста и в Москву он приехал как частное лицо, подчеркнул профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Это фигура любопытная. Его предки из белорусского Новогрудка. Кушнер должен быть хорошо знаком с русской историей и культурой. Такое активное участие близких родственников президента не так часто, но случается. Так, брат Джона Кеннеди, Роберт, был генеральным прокурором и активно участвовал в очень многих переговорах. Но Кушнер переводит это на совершенно другой уровень».

Подключение Кушнера к переговорам по Украине — естественное продолжение его работы на Ближнем Востоке, считает CNN. Его также называют одним из авторов 28 пунктов мирного «плана Трампа» вместе со Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым. А бизнес-составляющая для сторон тоже крайне важна, пояснил политолог и автор проекта об американской политике One Big Union Ян Веселов: «Была публикация в The Wall Street Journal под названием Make money, not war. Там говорилось, что, с одной стороны, существует российский вектор захода в деловую плоскость через Дмитриева, который говорит постоянно о необходимости налаживания бизнес-связей, с другой, такой же процесс инициируют неформальные советники Трампа, также имеющие обширные деловые связи. Многие люди, которые имеют дружеские отношения с президентом США, сейчас активно прощупывают возможность налаживания отношений с компаниями в РФ».

Для Белого дома Трампа размывание границ между бизнесом и геополитикой — это особенность, а не недостаток, отмечает The Wall Street Journal. Советники президента видят в этом возможность заключить выгодные сделки и стать коммерческими гарантами мира.

