Переговорщик без официального статуса
Какую роль в урегулировании конфликта на Украине играет зять Дональда Трампа
Компромиссы пока не найдены, но стороны видят «огромные перспективы для взаимодействия», об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров американских делегатов с Владимиром Путиным. Встреча длилась почти пять часов. Важная деталь переговоров, на которую обратили внимание: вместе со Стивом Уиткоффом в Москву прилетел еще и зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер, официально присоединившийся к украинскому регулированию 30 ноября. Его называют соавтором 28 пунктов «плана Трампа», консультантом по Ближнему Востоку, бизнесменом и наследником империи недвижимости. Какую роль он играет в переговорах по Украине? Разбиралась Екатерина Вихарева.
Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев
Фото: Пресс-служба президента РФ
Перекрытая дорога от Внуково-2, кортеж из автомобилей Aurus, нарядная Красная площадь и пирожки-посикунчики с крабом в модном ресторане — Москва встретила американских переговорщиков как дорогих гостей. Для Уиткоффа это уже шестой визит в этом году. А вот Джаред Кушнер его сопровождает впервые. По данным СNN, глава Белого дома считает зятя «специалистом по завершению сделок». Также среди его редких качеств — полное доверие Дональда Трампа. 44-летнего бизнесмена многие аналитики называют «серым кардиналом» 47-го президента США. Он во многом вел его избирательные кампании, сыграл ключевые роли в заключении «Соглашений Авраама» в 2020-м и мирной сделки по Газе, напомнил политолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский: «Часть предложений, которые лежали на столе у Трампа, были в том числе от него. А американский лидер привык доверять тем людям, которые приносят ему победу. Он понял, что порой там, где государственная система не справляется, бизнес-мышление работает гораздо лучше. Кроме того, Кушнер относится к клану Трампа. А я думаю, что президент выстраивает свою династию, и такие теневые политики ему очень нужны».
В первый срок Трампа Кушнер был старшим советником главы Белого дома, а в 2021-м официально отказался от должностей и занялся инвестициями в американские и израильские фирмы, которые работают в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Тем не менее агентство Reuters называет зятя Трампа закулисным консультантом по вопросам стратегии в странах Персидского залива. Он же «курировал» Уиткоффа на посту спецпосланника на Ближнем Востоке. Кроме того, как отмечает издание, Кушнер очень близок к главе аппарата Белого дома, «ледяной крошке» Сюзи Уайлз и сотрудничает с генпрокурором Пэм Бонди. Впрочем, на деле все может быть намного прозаичнее, считает американский политолог Георгий Бардмессер: «Кушнер в роли политической фигуры, вот как американцы это понимают, оказался не потому, что он суперталантлив. То есть он работал в администрации Трампа, потому что тому просто не на кого была опираться.
Кушнер — член "пожарной команды", которая пытается потушить конфликт сначала на Ближнем Востоке, а сейчас на Украине. Я бы его в таком качестве рассматривал, а не как какого-то "серого кардинала"».
Сейчас у Кушнера нет даже неформального поста и в Москву он приехал как частное лицо, подчеркнул профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Это фигура любопытная. Его предки из белорусского Новогрудка. Кушнер должен быть хорошо знаком с русской историей и культурой. Такое активное участие близких родственников президента не так часто, но случается. Так, брат Джона Кеннеди, Роберт, был генеральным прокурором и активно участвовал в очень многих переговорах. Но Кушнер переводит это на совершенно другой уровень».
Подключение Кушнера к переговорам по Украине — естественное продолжение его работы на Ближнем Востоке, считает CNN. Его также называют одним из авторов 28 пунктов мирного «плана Трампа» вместе со Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым. А бизнес-составляющая для сторон тоже крайне важна, пояснил политолог и автор проекта об американской политике One Big Union Ян Веселов: «Была публикация в The Wall Street Journal под названием Make money, not war. Там говорилось, что, с одной стороны, существует российский вектор захода в деловую плоскость через Дмитриева, который говорит постоянно о необходимости налаживания бизнес-связей, с другой, такой же процесс инициируют неформальные советники Трампа, также имеющие обширные деловые связи. Многие люди, которые имеют дружеские отношения с президентом США, сейчас активно прощупывают возможность налаживания отношений с компаниями в РФ».
Для Белого дома Трампа размывание границ между бизнесом и геополитикой — это особенность, а не недостаток, отмечает The Wall Street Journal. Советники президента видят в этом возможность заключить выгодные сделки и стать коммерческими гарантами мира.