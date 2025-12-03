«Спартак» победил «Сибирь» в матче КХЛ, отыграв три шайбы в концовке

Московский хоккейный клуб «Спартак» со счетом 7:6 в овертайме обыграл новосибирскую «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После первого периода гости уступали со счетом 0:4. У хозяев отличились Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов и Скотт Уилсон. Однако во второй двадцатиминутке Даниил Орлов, Даниил Соболев и Михаил Мальцев сократили дефицит до минимума. Под конец периода Семен Кошелев увеличил отрыв «Сибири» до двух шайб, а в середине третьего Чейз Приски сделал счет 6:3.

Однако для победы новосибирцам, занимающим последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, этого не хватило. За две с небольшим минуты до конца забросил Данил Пивчулин. За 39 секунд до финиша «Спартак» забил вновь — на этот раз отличился Адам Ружичка. А за 10 секунд до сирены сравнял счет Никита Коростелев. Матч перешел в овертайм, где победу красно-белым принес точный бросок Михаила Мальцева.

«Спартак» в третий раз по ходу текущего сезона победил, отыграв по ходу встречи отставание в три шайбы. В октябре команда провернула похожий трюк в игре с «Шанхаем»: там она уступала со счетом 3:6 за шесть минут до конца третьего периода, а в итоге взяла верх по буллитам. В сентябре она проигрывала ЦСКА со счетом 2:5 в середине матча, но в итоге также оказалась сильнее в серии штрафных бросков.

Теперь на счету «Спартака» 39 очков в 33 матчах, он занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Столичный клуб продлил победную серию до четырех встреч, до этого в сезоне он не выигрывал больше двух матчей подряд.

Арнольд Кабанов